Госгорпромнадзор расследует аварию на "Стироле"
Работа на концерне остановлена
Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора назначил специальную комиссию по расследованию причин аварии на концерне "Стирол", произошедшей в субботу.
Как сообщила пресс-служба Госгорпромнадзора Украины, в Горловку на место аварии выехал заместитель начальника председателя Госкомитета Александр ДОЛМАТОВ.
Работа по установке производства серной кислоты на концерне остановлена.
Как сообщал УНИАН, из-за выброса сернистого газа, который произошел при запуске после ремонта цеха по производству серной кислоты концерна "Стирол", 18 человек получили отравление.
Хвост облака выброса осел на промышленную площадку шахты "Александровская-Западная", которая находится в процессе реструктуризации. На этой площадке работали люди, которые и пострадали.