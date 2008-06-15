Госгорпромнадзор расследует аварию на "Стироле"

Государственный комитет Украины по промышленной безопасности, охраны труда и горного надзора назначил специальную комиссию по расследованию причин аварии на концерне "Стирол", произошедшей в субботу.

Как сообщила пресс-служба Госгорпромнадзора Украины, в Горловку на место аварии выехал заместитель начальника председателя Госкомитета Александр ДОЛМАТОВ.

Работа по установке производства серной кислоты на концерне остановлена.

Как сообщал УНИАН, из-за выброса сернистого газа, который произошел при запуске после ремонта цеха по производству серной кислоты концерна "Стирол", 18 человек получили отравление.

Хвост облака выброса осел на промышленную площадку шахты "Александровская-Западная", которая находится в процессе реструктуризации. На этой площадке работали люди, которые и пострадали.