В Украине с начала года от переохлаждения и обморожений умерли 5 человек

16:08, 11 января 2016
Общество
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В Украине с начала года от переохлаждения и обморожений умерли 5 человек.

Фото: УНИАН

Об этом сообщили УНИАН в Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения.

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В частности, согласно сообщению, в лечебные учреждения с диагнозом "переохлаждение" и "обморожение" были госпитализированы 547 человек, из них 5 - умерли.

Всего по состоянию на 11 января за медицинской помощью к врачам обратились 653 человека, пострадавших от переохлаждения и обморожений.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области, по данным ОГА, по состоянию на 11 января зарегистрировано 120 случаев переохлаждения граждан, из них 93 человека были госпитализированы, 24 - отказались от госпитализации, 3 человека погибли.

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