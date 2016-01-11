В Украине с начала года от переохлаждения и обморожений умерли 5 человек.

Об этом сообщили УНИАН в Украинском научно-практическом центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения.

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В частности, согласно сообщению, в лечебные учреждения с диагнозом "переохлаждение" и "обморожение" были госпитализированы 547 человек, из них 5 - умерли.

Всего по состоянию на 11 января за медицинской помощью к врачам обратились 653 человека, пострадавших от переохлаждения и обморожений.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области, по данным ОГА, по состоянию на 11 января зарегистрировано 120 случаев переохлаждения граждан, из них 93 человека были госпитализированы, 24 - отказались от госпитализации, 3 человека погибли.