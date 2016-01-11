В одном из киевских клубов инсценировали казнь пилота Су-24, РФ пригрозила уголовным делом (видео)

Видео произошедшего было размещено на YouTube.

"Каждый русак будет наказан. Так будет с каждым русаком, который придет на нашу землю. А вам я предлагаю веселиться и быть веселее, чем этот русак", - сказал ведущий мероприятия.

Во время самого "представления", один из участников провел другому ножом по горлу, предварительно поставив его на колени. Речь ведущего сопровождалась звуковой дорожкой, которую использует в своих агитационных роликах боевики террористической группировки Исламское государство.

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Как сообщает "Газета.ru", глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции РФ Ирина Яровая направила в Следственный комитет РФ запрос относительно возбуждения уголовного дела по данному факту.

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"В самом тексте запроса отмечается, что произошедшее содержит все признаки состава преступления, предусмотренного статьей 205.2 «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма» УК России", - пишет издание.

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Как сообщал УНИАН, в октябре турецкие военные сбили российский бомбардировщик, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем, как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.