РЛС в Севастополе и Мукачево перепрофилируют

Радиолокационные станции систем предупреждения о ракетном нападении и контроля космического пространства, размещенные в Севастополе и Мукачево, в ближайшее время будут перепрофилированы и модернизированы.

Об этом сегодня в Днепропетровске сообщил журналистам Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО.

По его словам, РЛС могут использоваться в космической сфере. Президент уточнил, что модернизация РЛС будет стоить около 250 млн. грн. По его словам, на продолжении эксплуатации РЛС с новыми функциями – наблюдение за космическими объектами – настаивают эксперты. В.ЮЩЕНКО отметил, что прогнозируется также более широкое использование радиолокационных станций.

По словам Президента, стратегическое использование РЛС в Мукачево и Севастополе будет рассматриваться на заседании СНБО Украины.