В Керчи ротвейлер покусал ребенка

В Керчи произошло второе за неделю нападение собаки на ребенка - животное прокусило ногу двухлетнему мальчику.

Как передает корреспондент УНИАН, по информации Керченского городского портала, мальчик находился на руках у матери в тот момент, когда собака породы ротвейлер вцепилась ему в ногу.

Это случилось 12 июня около 13-ти часов на остановке «Швейная фабрика» в районе автовокзала. Женщина с сыном на руках купила пирожки и положила их в сумку. Собака, находившаяся рядом без поводка, ошейника и намордника, вдруг прыгнула и впилась зубами в ногу малыша. Поднялся крик, на помощь женщине выскочили водители маршруток, чтобы отогнать животное. Женщина обратилась к медикам, они провели обработку кровоточащей раны.

По словам очевидцев, хозяин ротвейлера, находившийся тут же, молодой человек 30-35 лет, спокойно отреагировал на случившееся и не предпринял никаких мер, чтобы успокоить собаку.

Милиция Керчи проводит проверку по данному факту.

Как сообщал УНИАН, 7 июня в Керчи шестилетнюю девочку искусала стая собак, в результате чего ребенок в тяжелейшем состоянии попал в реанимацию. Врачи реанимационного отделения насчитали на теле девочки 200 рваных ран. По словам врача-реаниматора, раны зашивали всем отделением; обезумевшие животные не оставили на ребенке ни одного "живого" места.