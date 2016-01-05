"Горький урожай": появился трейлер канадского фильма о Голодоморе в Украине

В сети появился трейлер первого полнометражного художественного фильма о сталинских репрессиях в Украине, которые привели к Голодомору.

Кинофильм канадского режиссера Аяна Игнатовича "Горький урожай" повествует об истории любви в разгар жестоких событий.

Отметим, что главные роли в киноленте сыграли звезда "Звездных войн" и фильмов о "Супермене" Теренс Стам и британский молодой актер Макс Айронс, пишет ТСН.

Премьера канадского фильма должна достояться в этом году.

Ранее сообщалось, что родители режиссера фильма бежали из советской Украины во время Второй мировой войны.

"Как и многие украинцы, мои родители пережили неимоверные страдания. Сегодня, пожалуй, нет ни одного украинца, который бы не знал про репрессии, казни, депортации и голод", - говорил режиссер.

Напомним, что с каждым годом в Украине увеличивается количество людей, которые считают Голодомор геноцидом.