Государство повысит зарплату адвокатам в уголовных делах

С 1 января 2009 года размер оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам правовую помощь по уголовным делам за счет государства, будет определяться с расчета 2,5% минимальной заработной платы за час работы.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сообщил глава ведомства Николай ОНИЩУК.

По его словам, соответствующее постановление Кабинет министров принял 11 июня с целью установления достойного размера оплаты труда специалистов, которые оказывают правовую помощь в уголовных делах по назначению.

Сейчас оплата труда адвоката за оказание правовой помощи в уголовных делах по назначению составляет 15 грн. за полный рабочий день, отмечается в сообщении Минюста.