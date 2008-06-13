Государство повысит зарплату адвокатам в уголовных делах
07:20, 13 июня 2008Общество
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Министр сообщил детали
|Николай ОНИЩУК
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства юстиции Украины, об этом сообщил глава ведомства Николай ОНИЩУК.
По его словам, соответствующее постановление Кабинет министров принял 11 июня с целью установления достойного размера оплаты труда специалистов, которые оказывают правовую помощь в уголовных делах по назначению.
Сейчас оплата труда адвоката за оказание правовой помощи в уголовных делах по назначению составляет 15 грн. за полный рабочий день, отмечается в сообщении Минюста.
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