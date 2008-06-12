Дендропарк «Александрия» расширен по указу Ющенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал Указ "О расширении территории дендрологического парка общегосударственного значения «Александрия».

Как сообщает пресс-служба Президента, Кабинету Министров поручено обеспечить: подготовку в шестимесячный срок материалов и решения в соответствии с законодательством вопросов по предоставлению парку «Александрия» в постоянное пользование земельного участка размером 108,8 га за счет земель государственной собственности (запас), которые находятся на территории Пилипчанского сельского совета Белоцерковского района Киевской области (урочище «Голендерня»); внесение в двухмесячный срок в установленном порядке изменений в Положение о дендрологическом парке общегосударственного значения «Александрия» в связи с расширением его территории; разработку в 2008-2009 годах и внесение в установленном порядке соответствующих изменений в Проект организации территории дендрологического парка общегосударственного значения «Александрия» с учетом расширения территории этого парка.

Также правительство должно предусматривать во время разработки проектов законов о государственном бюджете Украины на 2009 и последующие годы средства, необходимые для функционирования парка с учетом расширения его территории.