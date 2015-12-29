Главу райадминистрации на Херсонщине будут судить за получение $130 тысяч взятки

Как сообщает управление связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, в ходе досудебного расследования было установлено, что председатель райгосадминистрации и его пособник в августе получили неправомерную выгоду в сумме 130 тысяч долларов за непроведение проверок субъектов хозяйствования относительно соблюдения земельного законодательства.

Было открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, с конфискацией имущества.

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Как сообщал УНИАН, председателя Голопристанской РГА Александра Богуненко правоохранители задержали 12 августа.

На следующий день президент Украины Петр Порошенко отстранил его от должности на время проведения следственных действий.