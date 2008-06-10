Гривня станет конвертируемой еще при жизни нынешних поколений

Национальный банк Украины (НБУ) подготовил концепцию валютной политики, предусматривающую переход на конвертируемую гривну, пишет Лента.ру со ссылкой на "Коммерсант". Валютная реформа займет от 8 до 30 лет.

Согласно концепции, НБУ планирует печатать гривну независимо от поступлений иностранной валюты и ограничить кредитование в валютах других стран. Кроме того, украинский центробанк намерен поощрять использование гривны в международных торговых операциях. Наконец, должна быть проведена дедолларизация экономики, при которой гривна станет не только инструментом платежей, но мерой стоимости.

Со временем НБУ уйдет с межбанковского рынка и сделает курс гривны плавающим. Это необходимо для того, чтобы эффективнее осуществлять рефинансирование коммерческих банков. Сейчас безналичная гривна эмитируется для выкупа поступлений иностранной валюты.

Хотя специалисты считают реформу валютного регулирования на Украине назревшей, начинать ее в условиях политической и экономической стабильности невозможно. Нововведения, по мнению экспертов, реальны только после сокращения инфляции хотя бы до 7 процентов в год.