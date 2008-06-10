США призывают Китай укреплять национальную валюту

Министр финансов США Генри Полсон заявил, что китайская валюта остается сильно недооцененной. Несмотря на ее рост примерно на 20% с июля 2005 г., это остается недостаточным, сказал министр. При этом китайские товары оказываются более дешевые для американских потребителей, а американские товары - более дорогие в Китае. Усилия Китая изменить политику относительно валюты также поможет стране справиться с проблемой инфляции, передает Associated Press.

По словам Г.Полсона, на предстоящей на следующей неделе двухдневной встрече стороны обсудят проблемы роста цен на нефть и продукты питания в обеих странах, а также кредитно-ипотечный кризис в США.

Заявление министра финансов США было сделано в преддверии очередного раунда "стратегического экономического диалога", направленного на улучшение двусторонних экономических отношений, который состоится в Вашингтоне. Предыдущий раунд переговоров прошел в декабре 2007 г. в Пекине.

Американская сторона пытается добиться того, чтобы Китай открыл свою финансовую систему для иностранных банков и инвестиций, включая главные финансовые институты США, в то время как Китай обеспокоен кризисом американской экономики.