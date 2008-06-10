В Днепропетровске горит торгово-развлекательный центр
19:01, 10 июня 2008Общество
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Пожар возник в мебельном салоне
Сегодня около 14:00 в Днепропетровске возник пожар в торгово-развлекательном центре “Новый континент” площадью 6 тыс. кв. метров, расположенном на Набережной Победы.
Как сообщил УНИАН представитель областного управления МЧС, пожар возник в мебельном магазине-салоне на первом этаже ТРЦ. Огнем было охвачено 150 кв. метров площади магазина.
В настоящий момент пожар локализован. Наблюдается сильное задымление помещения.
Из ТРЦ было эвакуировано 200 человек.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.
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