В Днепропетровске горит торгово-развлекательный центр

Сегодня около 14:00 в Днепропетровске возник пожар в торгово-развлекательном центре “Новый континент” площадью 6 тыс. кв. метров, расположенном на Набережной Победы.

Как сообщил УНИАН представитель областного управления МЧС, пожар возник в мебельном магазине-салоне на первом этаже ТРЦ. Огнем было охвачено 150 кв. метров площади магазина.

В настоящий момент пожар локализован. Наблюдается сильное задымление помещения.

Из ТРЦ было эвакуировано 200 человек.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание электросети.