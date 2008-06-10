Порошенко считает политику Нацбанка опасной для экономики

На монетарную составляющую приходится 33-36% показателя инфляции за январь-май 2008 года.

Об этом заявил председатель Совета Национального банка Украины Петр ПОРОШЕНКО журналистам, передает корреспондент УНИАН.

По данным Госкомстата, в Украине с начала текущего года (за январь-май 2008 года к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,6%, за январь-май 2008 года по сравнению с январем-маем 2007 года увеличился на 25,8%.

Как сказал П.ПОРОШЕНКО, «все же мы утверждаем, что две трети инфляции имеют не монетарную природу. Поэтому, преодоление инфляции исключительно монетарными мероприятиями является невозможным, не эффективным и опасным для экономики».

Отметим, Национальный банк Украины с целью борьбы с ростом инфляции проводит жесткую монетарную политику путем стерилизации денежной массы. В частности, НБУ повысил требования к резервам коммерческих банков под кредитные операции. Нацбанк также долгое время не участвовал в торгах на межбанковском валютном рынке, что стало причиной избыточного предложения валюты и недостатка ресурсов в гривне, что, в свою, очередь привело к укреплению национальной валюты по отношению к доллару США. С 22 мая 2008 года НБУ повысил официальный курс гривни к доллару США с 5,05 до 4,85 грн/долл.

Председатель Совета НБУ также заявил журналистам, что в случае охлаждения экономки и снижения темпов экономического роста до 5%, политика жесткой монетарной политики должна быть Нацбанком послаблена.