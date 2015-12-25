"Блэкаут, кофе-брейк, офисы всякие": "спикер госсовета" Крыма призвал отказаться от "вражеских" слов
15:30, 25 декабря 2015Общество
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Так называемый председатель государственного совета оккупированного Крыма Владимир Константинов выступил против употребления в современном русском языке заимствованных у Запада слов.
"Спикер" Крыма призвал отказываться от заимствованных иностранных слов / УНИАН
Об этом сообщает РИА "Новости".
"Не блэкаут, а энергетическая блокада, забывайте эти вражеские слова, кофе-брейк, офисы всякие, понапридумывают", - заявил он журналистам.
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Как сообщал УНИАН, ранее другой представитель оккупационных властей - Сергей Аксенов потребовал от чиновников "не включать джакузи" ради экономии.
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