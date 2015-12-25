"Блэкаут, кофе-брейк, офисы всякие": "спикер госсовета" Крыма призвал отказаться от "вражеских" слов

15:30, 25 декабря 2015
Общество
1027

Так называемый председатель государственного совета оккупированного Крыма Владимир Константинов выступил против употребления в современном русском языке заимствованных у Запада слов.

Спикер Крыма призвал отказываться от заимствованных иностранных слов

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Не блэкаут, а энергетическая блокада, забывайте эти вражеские слова, кофе-брейк, офисы всякие, понапридумывают", - заявил он журналистам.

Читайте также"Власти" Крыма обиделись на Россию: требуют правок закона о долгах перед банками Украины

Как сообщал УНИАН, ранее другой представитель оккупационных властей - Сергей Аксенов потребовал от чиновников "не включать джакузи" ради экономии.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter