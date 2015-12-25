"Блэкаут, кофе-брейк, офисы всякие": "спикер госсовета" Крыма призвал отказаться от "вражеских" слов

Об этом сообщает РИА "Новости".

"Не блэкаут, а энергетическая блокада, забывайте эти вражеские слова, кофе-брейк, офисы всякие, понапридумывают", - заявил он журналистам.

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Как сообщал УНИАН, ранее другой представитель оккупационных властей - Сергей Аксенов потребовал от чиновников "не включать джакузи" ради экономии.