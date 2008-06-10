Литвин пожелал чуму на головы Черновецкого и БЮТ

Блок Литвина будет сотрудничать в Верховной Раде Украины с коалицией, но при этом «никому не собирается поддерживать штаны».

Об этом сказал лидер блока своего имени Владимир ЛИТВИН в интервью "Газете 24".

По его словам, Блок Литвина всегда выступал «за сотрудничество в работе над теми решениями, которые необходимо принимать сегодня для людей и страны».

«Но при этом никому не собираемся «поддерживать штаны»» - добавил он.

Отвечая на вопрос о том, к кому присоединится Блок Литвина в Киевраде, лидер блока ответил, что он не приемлет такой постановки вопроса. «У меня такой уровень узнаваемости, что пусть ко мне присоединяются», - добавил он.

По словам В.ЛИТВИНА, у фракции есть «четкое видение, что необходимо сделать, и мы его оформили в соответствующие условия». Он подчеркнул, что «если эти задачи будут реализовываться, мы будем сотрудничать хоть с чертом». В.ЛИТВИН считает, что те, кто предлагает фракции в Киевраде присоединяться, по сути, приглашают ее «к дерибану». По его словам, «это пагубная практика».

Отвечая на вопрос о том, к кому присоединиться фракция Блока Литвина в Киевсовете, если встанет вопрос о выборе между Блоком Черновецкого или Блоком Юлии Тимошенко, В.ЛИТВИН сказал: «Чума на оба их дома! Главное, чтобы оба этих блока были как можно дальше друг от друга, а то вцепятся друг другу в глотки в борьбе за власть, и город окончательно рухнет».

По его словам, между этими политическими силами «должно быть ядро, хотя бы депутатов 30, которые бы выступали примирителям» и направляли «их негативную энергию в мирное русло». «В таком случае есть надежда на стабильную ситуацию в Киевсовете. Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы одна политическая сила абсорбировала другие фракции, получила 50% плюс один голос и поделила все, что можно», - убежден В.ЛИТВИН.