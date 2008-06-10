Украина предоставила убежище "вору в законе" Ленкоранскому

Государственный комитет Украины по делам национальностей и религии удовлетворил просьбу и предоставил политическое убежище и соответствующий статус гражданину России Ровшану Рафику Оглы ДЖАНИЕВУ, известному в криминальных кругах по кличке "Ровшан Ленкоранский".

Об этом УНИАН сообщил информированный источник в правоохранительных органах.

Как сообщал УНИАН, 13 февраля 2008 года в Киеве сотрудники Главного управления по борьбе с организованной преступностью совместно со столичным УБОПом во время спецоперации задержали гражданина Российской Федерации Р.ДЖАНИЕВА, 1975 г.р., так называемого "вора в законе", известного в криминальном мире по кличке "Ровшан Ленкоранский". Он был объявлен в международный розыск МВД Республики Азербайджан за совершение особо тяжких преступлений. В порядке меры пресечения в Азербайджане ему избран арест.

До процедуры задержания в ГУБОП МВД Украины поступила информация о том, что Р.ДЖАНИЕВ прибыл в Киев 30 января из Москвы. Через несколько недель он был задержан сотрудниками украинского ГУБОП в порядке статьи 106 Уголовно-процессуального кодекса Украины.