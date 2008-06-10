Пол МакКартни попросил у Пинчука велосипед

Легендарный битл сэр Пол Маккартни привезет в Киев сразу трех поваров. Кроме того обслуживать “кухню” сэра будут несколько украинских помощников, которые будут помогать британцам покупать в Киеве свежайшие экологически чистые продукты. Об этом на пресс-конференции сообщили представители Фонда Виктора Пинчука.

Сэр Пол уже заказал орешки и соевое молоко. Также организаторы концерта сейчас думают над тем, что можно предложить ему из украинской кухни. Основное меню МакКартни и его группы будут составлять овощи, фрукты, молочные продукты.

Весь быт певца “вращается” вокруг вегетарианства, поэтому по требованию МакКартни в его номере в гостинице не должно быть кожаной мебели и даже... любых изображений животных. Вместо этого сэр Пол попросил поставить в его номере рояль, а в гримерной – несколько пальм.

Очевидно для поклонников битла организаторы концерта сообщили, что МакКартни очень любит цветы. Самые любимые – белые лилии «Касабланка», белые, бледнорозовые розы и полевые цветы.

По Киеву сэр Пол будет передвигаться на автомобиле Jaguar Daimler Super 8. Но вместе с тем попросил подготовить велосипед. У него есть желание осуществить велопутешествие по Киеву, и сэр попросил организовать для него экскурсию по самым известным местам украинской столицы.

Приедет сэр Пол Маккартни в Киеву 13 июня чартером, улетит 15-го. 15 июня он официально откроет персональную выставку своих работ в ПинчукАртЦентре.

На Площади Независимости идет активная подготовка к концерту сэра Пола МакКартни, который состоится 14 июня, в 21 час. Шоу будет проходить под названием Independence Concert. Организаторы заверяют, что подобного шоу еще не было, и, возможно, уже и не будет. Все, что сейчас готовится на Майдане, это - «эксклюзив».

Independence Concert будет транслироваться в нескольких городах Украины. В частности, в Одессе, Донецке, Львове, Харькове, Днепропетровске.

Участие в подготовке концерта принимают специалисты из 8 стран мира – Украины, Великобритании, США, Бельгии, Швейцарии, Латвии, Польши и России. В целом в подготовке шоу задействовано 500 человек.