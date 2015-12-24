Россия раздала в оккупированном Крыму более 2 миллионов паспортов

Об этом сообщил руководитель Федеральной миграционной службы России в Крыму Петр Ярош, передает "Крым.Реалии".

"Более двух миллионов. Это колоссальная цифра. Ни один регион России с такой цифрой никогда не справлялся. На выдачу такого количества паспортов что в Украине, что в России шло от пяти до семи лет, а мы справились за такое короткое время", – заявил он.

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В частности, в этом году российские паспорта получили более 145 тысяч крымчан, отметил Ярош.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что "власть" Крыма изымает ранее выданные российские паспорта у людей с временной регистрацией на полуострове. Чаще всего с проблемой сталкиваются студенты, проживающие в общежитиях, и те, кто обращается в ФМС для замены паспорта после достижения двадцатилетия.