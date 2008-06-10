Турчинов озвучил главную версию взрыва в Енакиево

Взрыв газа метана и угольной пыли – это главная версия причины аварии на енакиевской шахте им. К.Маркса.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге первый вице-премьер-министр Украины, руководитель государственной комиссии по выяснению причин аварии этой шахте Александр ТУРЧИНОВ.

«Главная версия – это взрыв метана и угольно-пылевой смеси», – сказал он.

«Взрыв метана произошел в центральной части шахтного ствола по причине того, что на уровне 1 тыс. метров произошел огромный выброс породы угля и газа. Метан, который легче воздуха, поднялся вверх, и на уровне центра ствола, мы не исключаем, что под натиском такого объема газа были сорваны муфты, а во время срыва могла произойти искра, которая и стала причиной такого масштабного взрыва», – пояснил первый вице-премьер.

«С такой скоростью мог подняться только метан. Его концентрация была на уровне 9%, то есть взрывоопасна», – добавил он.

А.ТУРЧИНОВ подчеркнул, что сложность аварии состояла именно в том, что «за пятьдесят лет не было таких масштабных разрушений, и не было того, что сам взрыв произошел в стволе».

Как сообщал УНИАН, 8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса в Енакиево произошел взрыв и пожар, под завалами оказались 37 горняков.

По состоянию на утро 10 июня были спасены 24 горняка. Один шахтер погиб, продолжаются поиски 12 человек.