9 горняков успели сесть в подъемник, но оказались в эпицентре взрыва

Работа спасателей на шахте имени Карла Маркса осложнена из-за разрушения коммуникаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на брифинге первый вице-премьер-министр Украины, председатель государственной комиссии по выяснению причин аварии Александр ТУРЧИНОВ.

«Не хочу давать прогнозов, но перспективы минимальны, хотя надежда остается, пока не закончатся работы», - сказал он, отвечая на вопрос, насколько возможно обнаружить горняков живыми.

По словам первого вице-премьера, на данный момент «достаточно точно известно местоположение всех горняков, которые находятся под землей, - оно не утешительно».

А.ТУРЧИНОВ объяснил, что 9 горняков успели сесть в клеть для подъема, но где-то на отметке 120-200 метров от поверхности произошел взрыв и они оказались в эпицентре взрыва. Клеть сорвало, канат полностью разорвался, и она опрокинулась и упала в зумпф ниже отметки 1 тыс. метров.

Он отметил, что «еще три горняка из участка №78 находились на горизонте 1 тыс. метров, где произошел массовый выброс как угля, породы, так и газа. И этих людей, к сожалению, накрыло выбросом».

А.ТУРЧИНОВ акцентировал, что главной задачей для спасателей сейчас является восстановление электрокоммуникаций и системы водооткачки шахты, «потому что вода прибывает достаточно быстро, и уже частично затоплен горизонт на отметке 1 тыс. метров».

Для откачки воды на шахту поставлена автономная система, с помощью которой налаживается откачка воды.

«Сложность состоит в том, что разрушены коммуникации как для спуска техники, так и людей в шахту», - добавил А.ТУРЧИНОВ.

Тем не менее, он сообщил, что горноспасатели уже обследовали все позиции до 800 метров и частично 1 тыс. метров горизонта.

«Просто огромное поступление воды и сейчас огромный риск существует для жизни спасателей. В случае, если мы остановим воду, МЧС подготовило водолазов, которые готовы спуститься на глубину 1 тыс. метров под воду», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

В заключение он подчеркнул, что «до последнего момента на шахте будут продолжены спасательные операции, пока под землей остаются люди».