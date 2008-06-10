На шахте им. К.Маркса вопреки запрету добывали уголь

На шахте им. Карла Маркса в Енакиево, несмотря на запрет, велась добыча угля.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам руководитель информационного центра Государственного комитета Украины по промышленной безопасности, охране труда и горному надзору Андриан ГАЛАЧ.

По его словам, «6 июня был опечатан скиповый барабан, но в тоже время мы проверили документацию и в скиповом журнале есть запись о том, что более 40 скипов поднимались после того, когда не имели никакого права подниматься».

Также А.ГАЛАЧ подчеркнул, что «есть аудиозаписи разговора диспетчера с горняками, которые также подтверждают, что была добыча угля».

Руководитель информационного центра пояснил, что в каждом скипе помещается около 10-12 тонн угля.

«Последнюю окончательную точку в этих вопросах должна поставить прокуратура», - заключил А.ГАЛАЧ.

Как сообщал УНИАН, 8 июня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса в Енакиево произошел взрыв и пожар, под завалами оказались 37 горняков.

По состоянию на 7.00 10 июня спасены 24 горняка, продолжаются поиски 12 шахтеров.