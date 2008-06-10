Тимошенко про скот, кредиты, пошлины и НДС

Правительство намерено покрывать за счет государственного бюджета проценты по кредитам крупнотоварным животноводческим фермам для того, чтобы дать возможность более активно развиваться животноводству в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что такое решение будет принято в рамках выполнения программы сокращения за счет госбюджета стоимости кредитов для предприятий аграрного сектора.

«Мы несколько дней назад рассмотрели темпы роста производства в животноводстве и приняли решение, что у предприятий, которые будут заниматься работой в области животноводства по построению крупнотоварного производства, мы будем брать на бюджетные расходы все проценты стоимости кредитов, чтобы дать возможность развиваться животноводству», - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Кабинет министров также намерен отменить НДС и таможенную пошлину при ввозе племенного скота.

Об этом премьер-министр заявила вчера в Киеве на открытии ХХ международной выставки-ярмарки «Агро-2008».

Она отметила, что такое решение планируется принять уже на следующем заседании Кабмина (11 июня), и этот шаг даст толчок к развитию в том числе племенного животноводства.