Как бороться с мошенниками в мировом масштабе?

Представитель Государственного комитета финансового мониторинга Украины примет участие в международной конференции "Вилтон Парк" по налаживанию международного сотрудничества в борьбе с мошенничеством.

Конференция состоится с 9 по 11 июня в городе Стейнинг (Великобритания), сообщили УНИАН в пресс-службе Госфинмониторинга Украины.

Во время конференции будет проведена оценка задач, стратегии и достижений международных, региональных и национальных органов власти в борьбе с мошенничеством.

Кроме того, будут проанализированы пути усовершенствования работы в выявлении и предотвращении финансовых преступлений и определены лучшие пути сотрудничества государственного и частного секторов в этом вопросе.

Участники мероприятия планируют обсудить наиболее эффективные стратегии для борьбы с мошенничеством, масштабы и природу мошенничества. Кроме того, внимание будет уделено усовершенствованию международного сотрудничества в борьбе с трансграничным мошенничеством. Также будут проанализированы лучшие практические модели успешного расследования и обсужден вопрос влияния новых технологий как инструмента выявления преступлений и стратегии в области борьбы с отмыванием доходов.

Как отметил председатель Госфинмониторинга Украины Игорь ЧЕРКАССКИЙ, международное сотрудничество является важным звеном в борьбе с мошенничеством, поскольку в условиях глобальной мировой экономики финансовые преступления все больше приобретают трансграничные признаки. По его словам, рост международной коррупции и трансграничных финансовых преступлений вызывает обеспокоенность не только украинской власти, но и международных структур.

«Эффективные усилия на всех уровнях по борьбе с мошенничеством являются важными компонентами для улучшения ситуации в экономической и финансовой сферах на международной арене», - сказал он.

В то же время, по словам И.ЧЕРКАССКОГО, борьба с мошенничеством невозможна без эффективного контроля над финансовыми потоками, в том числе трансграничными, а также без тесного взаимодействия финансовых учреждений и соответствующих государственных органов. Он отметил, что в Украине осуществляется тщательный контроль над финансовыми операциями иностранцев, чтобы помешать им легализировать через нашу страну доходы, полученные преступным путем.

В конференции примут участие представители финансовых учреждений, правоохранительных органов, международных и региональных организаций, неправительственных организаций и ряд экспертов, заинтересованные в борьбе с мошенничеством на международном уровне.

*** "Вилтон Парк" – один из ведущих мировых центров диалога международной политики, некоммерческое академически независимое исполнительное агентство при Министерстве иностранных дел Великобритании.