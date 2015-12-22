В ОБСЕ сообщили об улучшении ситуации на Донбассе: за три месяца число жертв уменьшилось в три раза
20:42, 22 декабря 2015Общество
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Специальный представитель ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик заявляет, что за сентябрь-ноябрь количество жертв на Донбассе уменьшилась в три раза.
В ОБСЕ заявили об улучшении ситуации в сфере безопасности на Донбассе / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Сайдик сказал в Минске по итогам последнего заседания контактной группы в 2015 году.
"Число гражданских жертв уменьшилось более, чем в три раза за сентябрь-ноябрь по сравнению с предыдущим трехмесячным периодом", - сказал Сайдик.
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Он заявил, что ссылается на данные Верховного комиссара ООН по правам человека.
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