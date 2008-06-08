Судьба 37 шахтеров остается неизвестной

Продолжаются спасательные работы на шахте имени Карла Маркса в Енакиево Донецкой области, где сегодня утром произошел взрыв газовоздушной смеси.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МЧС, доступ в шахту осуществляется по грузовому (скиповому) стволу.

На шахте работают 199 горноспасателей (22 горноспасательных отделения и 9 реанимационных противошоковых групп) Минуглепрома.

От МЧС задействованы 182 человека и 20 единиц техники: опергруппа ГУМЧС, спасатели, а также 12 психологов, которые оказывают психологическую помощь родственникам пострадавших.

По состоянию на 21.00 на горизонте 625 м продолжаются мероприятия по восстановлению скипового подъемника, расчищается подход к стволу №2, где идет подготовка к запуску аварийной клети.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва из-за разрушения сооружений на поверхности и пожара пострадали 5 рабочих, находившихся на поверхности шахты над стволом по подъему людей №2. Из них трое в тяжелом состоянии доставлены в Институт неотложной восстановительной хирургии в Донецке, еще двое – в удовлетворительном состоянии госпитализированы в городские больницы Енакиево № 2 и № 7.

Остается неизвестной судьба 37 шахтеров, находившихся под землей.