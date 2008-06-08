Газовые датчики на шахте им. К.Маркса сработали за полчаса до взрыва
Об этом заявил донецкий губернатор
|Володимир ЛОГВИНЕНКО
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге на шахте в Енакиево Донецкой области.
По словам В.ЛОГВИНЕНКО, по показаниям диспетчера, сегодня в 4.30 сработала защитная система, и диспетчер дал команду на эвакуацию горняков, поэтому все шахтеры, находившиеся под землей, должны были выйти к стволу.
Именно поэтому, сказа губернатор, еще остается надежда на то, что можно спасти шахтеров.
Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв. По данным МЧС, пострадали 5 работникив, находившихся на поверхности шахти над стволом по подъему людей №2.
Пожар надшахтного строения был ликвидирован в 6.35. В результате взрыва на шахте повреждены ствол №2 и телефонная подземная связь, нарушены коммуникации, повреждено оборудование в двух стволах. Пострадавшие госпитализированы. Остается неизвестной судьба 37 шахтеров, находившихся под землей.