Газовые датчики на шахте им. К.Маркса сработали за полчаса до взрыва

Газовые датчики защиты на шахте имени Карла Маркса сработали за полчаса до взрыва, заявляет председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге на шахте в Енакиево Донецкой области.

По словам В.ЛОГВИНЕНКО, по показаниям диспетчера, сегодня в 4.30 сработала защитная система, и диспетчер дал команду на эвакуацию горняков, поэтому все шахтеры, находившиеся под землей, должны были выйти к стволу.

Именно поэтому, сказа губернатор, еще остается надежда на то, что можно спасти шахтеров.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв. По данным МЧС, пострадали 5 работникив, находившихся на поверхности шахти над стволом по подъему людей №2.

Пожар надшахтного строения был ликвидирован в 6.35. В результате взрыва на шахте повреждены ствол №2 и телефонная подземная связь, нарушены коммуникации, повреждено оборудование в двух стволах. Пострадавшие госпитализированы. Остается неизвестной судьба 37 шахтеров, находившихся под землей.