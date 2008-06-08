Турчинов: есть надежда, что многим горнякам удалось спастись

Есть надежда, что многим горнякам шахты имени Карла Маркса удалось спастись, заявил первый вице-премьер-министр, руководитель правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте Александр ТУРЧИНОВ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге на шахте имени Карла Маркса в Енакиево Донецкой области.

“Были попытки спуска горноспасателей через грузовой отсек, и во время этого спуска, который прошел неудачно, были слышны человеческие голоса, поэтому у нас есть надежда, что многим шахтерам все-таки удалось спастись”, - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Он подчеркнул, что, по информации руководства шахты, с пятницы, 6 июня, работы на шахте по добыче угля были прекращены и под землей призводились только ремонтные работы.

Но, сказал А.ТУРЧИНОВ, эта информация будет уточняться, и главный вопрос - что послужило детонатором взрыва.

На данный момент вентиляция в шахте работает, газ CO отсутствует, следовательно, пожара под землей нет, метан - до 1%, то есть, в норме, сказал первый вице-премьер.

Поэтому, по его словам, главной задачей остается расчистить шахтные стволы от повреждений и спуститься в шахту для спасения горняков.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв. По данным МЧС, пострадали 5 работникив, находившихся на поверхности шахти над стволом по подъему людей №2.

Пожар надшахтного строения был ликвидирован в 6.35. В результате взрыва на шахте повреждены ствол №2 и телефонная подземная связь, нарушены коммуникации, повреждено оборудование в двух стволах. Пострадавшие госпитализированы. Остается неизвестной судьба 37 шахтеров, находившихся под землей.