Спасатели до сих пор не могут спуститься в шахту им. Карла Маркса

На шахте имени Карла Маркса в Енакиево Донецкой области, где сегодня утром произошел взрыв, продолжаются надземные работы по восстановлению шахтного ствола и его расчистки для спуска горноспасателей в шахту.

Как сообщили УНИАН горноспасатели, пока они не могут проводить аварийно-спасательные работы. К разрушенному стволу пригнана специальная подъемная машина АСППУ с автономной электроподачей. С помощью этой установки спасатели смогут опуститься под землю на необходимую глубину.

Только что на шахту прибыли первый вице-премьер, руководитель правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте Александр ТУРЧИНОВ, министр угольной промышленности Виктор ПОЛТАВЕЦ, председатель Донецкой облгосадминистрации Владимир ЛОГВИНЕНКО, начальник облГУВД Николай КУПЯНСКИЙ, заместитель генерального прокурора Виктор ПШОНКА и другие.

Как сообщал УНИАН, сегодня в 5.00 на шахте имени Карла Маркса произошел взрыв. По данным МЧС, пострадали 5 работникив, находившихся на поверхности шахти над стволом по подъему людей №2.

Пожар надшахтного строения был ликвидирован в 6.35. В результате взрыва на шахте повреждены ствол №2 и телефонная подземная связь, нарушены коммуникации, повреждено оборудование в двух стволах. Пострадавшие госпитализированы. Остается неизвестной судьба 37 шахтеров, находившихся под землей.