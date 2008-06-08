Аналогов сегодняшнему взрыву в Украине не было - Турчинов

Первый вице-премьер-министр Украины, руководитель правительственной комиссии по расследованию причин аварии на шахте им. Карла Маркса Александр ТУРЧИНОВ не исключает, что эта шахта будет закрыта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ТУРЧИНОВ сообщил сегодня на брифинге в Кабинете министров.

«Учитывая масштабность катастрофы, я лично возглавил комиссию, и на месте будем принимать решение. Должен сказать, что, по оценке того, что произошло, более точный вывод будет сделан на месте, но уже сейчас можно сказать, что вряд ли эта шахта будет работать в дальнейшем», - сказал А.ТУРЧИНОВ.

Первый вице-премьер отметил, что на шахте им. Карла Маркса в Енакиево Донецкой области произошел взрыв такого масштаба, аналогов которому не было за все время существования угледобывающей промышленности Украины.

«По предварительной информации, произошел мощный выброс породы и шахтного газа. Мощность взрыва была такой, что пострадали не только шахта и забои, но и наземные сооружения», - добавил он.

А.ТУРЧИНОВ также сообщил, что в момент взрыва в шахте находились 37 горняков, которые проводили ремонтные работы по повышению условий безопасности работы в шахте в связи с соответствующим предписанием Госпромнадзора. Он уточнил, что 6 июня по решению Госпромнадзора в этой шахте было запрещено проведение угледобывающих работ, и все было запломбировано.

По словам первого вице-премьера, в результате взрыва пострадали три человека, работавшие в наземных сооружениях шахты. С травмами они госпитализированы в медицинские учреждения. А.ТУРЧИНОВ сообщил также, что пока нет информации о 37 горняках, находящихся под землей.

А.ТУРЧИНОВ сообщил, что взрыв произошел на глубине 1000 метров. Шахта им. Карла Маркса является государственной и принадлежит государственному предприятию «Орджоникидзеуголь».

Сразу же после заседания правительственной комиссии А.ТУРЧИНОВ вылетел в Енакиево.