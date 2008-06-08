В Крыму проходит фестиваль античного искусства

С 7 по 13 июня в Крыму будет проходить Х Фестиваль античного искусства «Боспорские агоны».

Как сообщили УНИАН организаторы, мероприятия в рамках фестиваля пройдут в Евпатории, Симферополе, Алуште и Ялте.

7 июня в Симферополе откроется музейная страница фестиваля, на ней будет представлена выставка батика на античную тематику «Лабиринты цивилизации», выставка картин греческих художников «Свет Греции» и др.

Торжественное открытие фестиваля пройдет на центральной площади Евпатории 8 июня.

В программе фестиваля «Боспорские агоны» - выступления театров из Греции, Италии, Австрии, Польши, России, Украины, мастер-классы, творческие вечера, научно-практическая конференция «Античность и драматургия в межнациональном пространстве Украины» и др.

Кроме того, в рамках фестиваля будут организованы «Малые Олимпийские игры». Они пройдут в Симферополе. «Предусмотрены: театрализованное шествие крымских спортсменов и творческих коллективов, различные спортивные турниры, эстафеты и соревнования. О начале праздника возвестят фанфарные сигналы, затем будет зажжен Олимпийский огонь», - сообщили УНИАН в пресс-центре городского совета Симферополя.

Торжественная церемония закрытия фестиваля «Боспорские агоны» пройдет 13-го июня в Ялтинском театре им. Чехова.