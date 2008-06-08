Глава украинской диаспоры в России побывал в Черкассах

Делегация счетных палат Российской Федерации и Украины 7 июня посетила Черкасскую область.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Черкасской облгосадминистрации, в ее состав вошли председатель счетной палаты России Сергей СТЕПАШИН, председатель счетной палаты Украины Валентин СИМОНЕНКО и депутат Государственной Думы России Василий ДУМА, который возглавляет украинскую диаспору в России.

Во время встречи с главой Черкасской облгосадминистрации Александром ЧЕРЕВКО была достигнута договоренность о последующем сотрудничестве Черкасской области с Ярославской и Костромской областями России.

В Каневе гости поклонились могиле Тараса Шевченко, посетили Успенский собор, а также могилы известных россиян: писателя Аркадия Гайдара, драматурга и педагога Александра Ленского.

В Умани гости побывали в дендрологическом парке "Софиевка".