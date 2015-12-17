Опрос: почти половина украинцев назвала Новый год самым любимым зимним праздником
Почти для половины украинцев самым любимым зимним праздником является Новый год.
Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 27 ноября по 5 декабря 2015 года.
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Согласно результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в декабре 2015 года, почти для половины опрошенных (47%) самым любимым зимним праздником является Новый год, для 41% - Рождество, еще 5% назвали любимым праздником День Святого Николая, 3% - Старый Новый год. 2% не нравится ни один зимний праздник, не определились – 3%.
Также опрос показал, что Новый год гораздо больше любят жители востока, юга Украины и Донбасса, Рождество – преимущественно на западе, в центральном регионе в равной степени любят как Новый год, так и Рождество.
Чем моложе респонденты и чем выше их уровень образования, тем больше им нравится Новый год. Также этот праздник больше любят жители городов и русскоязычные респонденты. В то же время Рождество выделяют больше жители сел, а также украиноязычные респонденты.
Кроме того, согласно данным исследования, 65% опрошенных украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая, в то же время треть респондентов такой традиции не имеют, 1% - не знают такого праздника, 3% - не определились с ответом.
Чем дальше на юго-восток, тем меньше придерживаются традиции дарить подарки на этот праздник. Больше всего его сторонников на западе (94%), меньше всего – на Донбассе (26%). Также в большей степени склонны поддерживать эту традицию женщины, молодежь и украиноязычные респонденты.
Как показало исследование, 46% опрошенных собираются ставить дома на Новый год живую елку, 28% - искусственную, 12% - ограничатся новогодней композицией. 14% не намерены ставить ни елку, ни новогоднюю композицию. Это, преимущественно, люди старшего возраста, а также респонденты с низкими доходами. За последние 4 года количество тех, кто выбирает живую или искусственную елку, увеличилось на 2% и 5%, соответственно. Зато сторонников новогодних композиций и тех, кто отказывается от новогоднего декора, стало несколько меньше.
Традиция ставить живую елку более распространена на западе Украины, среди жителей сел, молодежи, а также респондентов с высокими доходами. Искусственные елки больше популярны на Донбассе и среди городских жителей.
Социологическая группа «Рейтинг» проводила исследование методом личного формализованного интервью (face-to-face), всего было опрошено 2 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.