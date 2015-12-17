Опрос: почти половина украинцев назвала Новый год самым любимым зимним праздником

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг» с 27 ноября по 5 декабря 2015 года.

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Согласно результатам исследования, проведенного социологической группой «Рейтинг» в декабре 2015 года, почти для половины опрошенных (47%) самым любимым зимним праздником является Новый год, для 41% - Рождество, еще 5% назвали любимым праздником День Святого Николая, 3% - Старый Новый год. 2% не нравится ни один зимний праздник, не определились – 3%.

Также опрос показал, что Новый год гораздо больше любят жители востока, юга Украины и Донбасса, Рождество – преимущественно на западе, в центральном регионе в равной степени любят как Новый год, так и Рождество.

Чем моложе респонденты и чем выше их уровень образования, тем больше им нравится Новый год. Также этот праздник больше любят жители городов и русскоязычные респонденты. В то же время Рождество выделяют больше жители сел, а также украиноязычные респонденты.

Кроме того, согласно данным исследования, 65% опрошенных украинцев имеют традицию дарить подарки на День Святого Николая, в то же время треть респондентов такой традиции не имеют, 1% - не знают такого праздника, 3% - не определились с ответом.

Чем дальше на юго-восток, тем меньше придерживаются традиции дарить подарки на этот праздник. Больше всего его сторонников на западе (94%), меньше всего – на Донбассе (26%). Также в большей степени склонны поддерживать эту традицию женщины, молодежь и украиноязычные респонденты.

Как показало исследование, 46% опрошенных собираются ставить дома на Новый год живую елку, 28% - искусственную, 12% - ограничатся новогодней композицией. 14% не намерены ставить ни елку, ни новогоднюю композицию. Это, преимущественно, люди старшего возраста, а также респонденты с низкими доходами. За последние 4 года количество тех, кто выбирает живую или искусственную елку, увеличилось на 2% и 5%, соответственно. Зато сторонников новогодних композиций и тех, кто отказывается от новогоднего декора, стало несколько меньше.

Традиция ставить живую елку более распространена на западе Украины, среди жителей сел, молодежи, а также респондентов с высокими доходами. Искусственные елки больше популярны на Донбассе и среди городских жителей.

Социологическая группа «Рейтинг» проводила исследование методом личного формализованного интервью (face-to-face), всего было опрошено 2 тыс. респондентов от 18 лет и старше. Выборка репрезентативная по полу, возрасту, регионам и типу поселения. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 2,2%.