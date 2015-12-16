Генпрокуратура просит суд оставить без изменений приговор Пукачу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на судебном заседании заявил прокурор Генпрокуратуры Олег Троян.

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По словам прокурора, Пукач затягивает судебный процесс, предоставляет ложную информацию о якобы давлении на него в ходе рассмотрения дела в суде первой инстанции, пытаясь таким образом избежать наказания, которого заслуживает.

Троян отметил, что Пукач в ходе допросов во время досудебного и судебного следствия не давал показаний о якобы причастности экс-президента Леонида Кучмы и тогдашнего главы его администрации Владимира Литвина к убийству Гонгадзе.

По словам Трояна, в связи с тем, что Пукач после 2000 года, то есть после убийства Гонгадзе, совершал другие преступления (уничтожил служебную документацию, скрывался от следствия), к нему не может быть применена норма о закрытии дела в связи со сроком давности.

Как сообщал УНИАН, 29 января 2013 года Печерский районный суд Киева приговорил Пукача к пожизненному заключению за убийство Гонгадзе в сентябре 2000 года.

Адвокат вдовы Мирославы Гонгадзе Валентина Теличенко подала тогда апелляцию на приговор, заявив, что "жалоба касается неполноты установления мотивов преступления". Также жалобу подал еще один потерпевший по делу - журналист Алексей Подольский. Позже Теличенко отозвала апелляционную жалобу.

В свою очередь защита Пукача требовала от Апелляционного суда Киева отменить приговор и направить дело на новое расследование.