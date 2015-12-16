У Лаврова заявили о договоренностях в Минске по прекращению огня на Донбассе на время новогодних праздников

Об этом сообщает РИА «Новости».

«Были достигнуты новые договоренности по разминированию, поддержано предложение о полном прекращении огня в период новогодних праздников и Рождества», - сказала он в ходе брифинга.

По словам Захаровой, до конца 2015 года должно также пройти еще одной заседание Контактной группы, для чего уже была сделана соответствующая договоренность.

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Как сообщал УНИАН, 15 декабря в Контактной группе представили рабочий документ относительно амнистии для обсуждения в 2016 году.