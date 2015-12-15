В Контактной группе представили рабочий документ относительно амнистии для обсуждения в 2016 году

Об этом сообщает белорусское телеграфное агентство БЕЛТА со ссылкой на заявление Специального представителя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе Мартина Сайдика.

"Рабочая группа по политическим вопросам продолжила обсуждение по модальностям на местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Кроме этого, координатор подготовил неофициальный рабочий документ по вопросам амнистии на основе письменных предложений сторон. Этот документ будет обсуждаться в январе 2016 года", - сказал Сайдик.

Читайте такжеВ ОБСЕ озвучили сроки обмена данными между сторонами по разминированию на Донбассе

Спецпредставитель ОБСЕ заявил, что состоялось заседание подгруппы по политическим вопросам вместе с подгруппой по безопасности, на котором обсуждались вопросы безопасного проведения местных выборов в неподконтрольных правительству Украины районах Донбасса.