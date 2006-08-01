Дело о крупнейшей контрабанде валюты в истории независимой Украины передано в суд

Завершено следствие по делу о крупнейшей контрабанде валюты за все годы независимости Украины – 3 млн. 50 тыс. долларов. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы Украины.

Как уже сообщалось, ночью 18 октября 2005 г. на таможенном посту „Красная Таловка” во время проверки автомобиля „Пежо-307”, следовавшего из Украины в Россию, работники Луганской таможни выявили и изъяли 3 млн. 50 тыс. долларов. В отношении граждан Украины, которые перемещали валюту, Управление СБУ в Луганской обл. возбудило уголовное дело. Задержанными оказались 28-летний безработный житель г. Брянка и 36-летний житель г. Стаханов, который состоял на учете в частном предприятии как слесарь. Оба постоянных доходов официально не имели, а доходы их семей были даже ниже среднего уровня. Невзирая на это, один из злоумышленников в начале прошлого года приобрел в киевском автосалоне новый „Пежо” стоимостью 111 тыс. грн. Кроме валюты, в салоне автомобиля была выявлена радиостанция. Уже во время следствия было установлено, что ее использовали злоумышленники, чтобы заблаговременно определять на дорогах патрули автоинспекции.

С начала следствия задержанные отказывались давать какие-либо показания, однако работники СБУ установили, что валюта получена в результате незаконных экономических операций и предназначалась для „отмывания” через счета в иностранных банках с возвращением в Украину.

“Часть изъятой валюты была в упаковках Эмиссионного банка США, что свидетельствовало о ее банковском происхождении”, - сообщила руководитель пресс-службы Управления СБУ в Луганской области Юлия ЕРЕМЕНКО.

По ее словам, в ходе работы по делу сотрудники УСБУ столкнулись с рядом трудностей. Например, для того, чтобы деньги стали вещественным доказательством, их нужно пересчитать, а в партии оказалось 30 тыс. 500 стодолларовых купюр. Чтобы переписать номера каждого из денежных знаков, следователям пришлось работать четыре недели. А чтобы убедиться в том, что деньги не поддельные, их проверяли пять дней. Как сообщила Ю.ЕРЕМЕНКО, во время проверки выявили две фальшивые банкноты. Поддельные купюры и материалы по ним направлены в Управление МВД Украины в Луганской обл. для проведения проверки.

Следствие завершено, дело передано в суд. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет.

В Гостаможне также сообщили, что сотрудник Луганской таможни Николай БУСЕЛ, который выявил контрабанду, и помогавший ему военнослужащий Луганского пограничного отряда Игорь СТАРИКОВ, кроме материального поощрения были награждены Указом Президента Украины орденами „За мужество” ІІІ степени.