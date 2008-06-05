НБУ установил курс гривни на 6 июня

Национальный банк Украины на 6 июня установил курс гривни на уровне 485,4 грн. за 100 долл. США.

Об этом сообщается на официальном сайте НБУ.

Официальный курс гривни к иностранным валютам, установленный НБУ на 6 июня 2008 года: 100 USD США – 485,4000 грн. (на 5 июня – 485,2000 грн.);

100 EUR – 747,6131 грн. (на 5 июня – 750,4103 грн.);

10 RUR – 2,0385 грн. (на 5 июня – 2,0385 грн.).