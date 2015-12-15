В Беларуси начато следствие против 12 участников конфликта на Донбассе
09:27, 15 декабря 2015Общество
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МВД Беларуси направило в следственные органы материалы об участии 12 граждан страны, предположительно участвовавших в боевых действиях на Донбассе.
Фото УНИАН
Об этом сообщает "Газета.Ru".
«Есть материалы проверок, они направлены в Следственный комитет. Общий список предполагаемых участников боевых действий - более 100, материалы в Следственный комитет направлены в отношении 12», - заявил глава МВД Игорь Шуневич.
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Ранее правоохранители Беларуси задержали мужчину, который якобы участвовал в АТО в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Позже в ДУК опровергли эту информацию.
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