В Беларуси начато следствие против 12 участников конфликта на Донбассе

Об этом сообщает "Газета.Ru".

«Есть материалы проверок, они направлены в Следственный комитет. Общий список предполагаемых участников боевых действий - более 100, материалы в Следственный комитет направлены в отношении 12», - заявил глава МВД Игорь Шуневич.

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Ранее правоохранители Беларуси задержали мужчину, который якобы участвовал в АТО в составе Добровольческого украинского корпуса "Правый сектор". Позже в ДУК опровергли эту информацию.