В Беларуси задержали добровольца АТО

Об этом сообщает издание TUT.BY.

Гражданин Беларуси при себе имел справку об участии в антитеррористической операций, она была выдана от имени одной из структур "Правого сектора".

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Также, он имел при себе маску с прорезями для глаз, два паспорта, пистолет и самодельное взрывное устройство. На теле подозреваемого был армейский бронежилет, заявили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело за незаконные действия в отношении огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ. Добровольцу АТО грозит до 7 лет заключения.