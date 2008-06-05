У Госдепа США есть претензии к Украине

Госдепартамент США отмечает существование проблем в сфере борьбы с торговлей людьми в Украине.

Как сообщает радио “Свобода”, об этом говорится в восьмом отчете Государственного департамента США о борьбе с торговлей людьми.

В отчете рассмотрена ситуация относительно борьбы с торговлей людьми в 170 странах мира. Госдепартамент разделил эти страны на три группы. В первую вошли страны, ведущие активную борьбу с работорговлей.

Ко второй категории принадлежат страны, где ситуация не полностью соответствует нормам законодательства США, однако там власть прилагает соответствующие усилия для борьбы с торговлей людьми.

Вторая группа имеет специальный раздел «Список особого внимания», в который вошли, в частности, Россия, Азербайджан, Армения, Индия, Китай, некоторые страны Латинской Америки и Африки.

К этой группе в отчете отнесена и Украина.

Радио “Свобода” отмечает, что Украину не только хвалят за усиление борьбы с торговлей людьми, но и предъявляют достаточно много претензий. Среди прочих то, что по территории Украины в другие страны попадают мужчины, женщины и дети с целью их сексуальной эксплуатации и принудительного труда. Торговля людьми существует также внутри Украины, преимущественно для проституции, принудительного труда в сельскохозяйственной отрасли, сфере услуг и попрошайничества. Одной из причин недостаточной борьбы с торговлей людьми в Украине является высокий уровень коррупции среди государственных служащих, отмечает Госдепартамент.

К третьей группе отнесли страны, в которых борьба с торговлей людьми является наихудшей. В этом списке очутились, в частности, Алжир, Катар, КНДР, Куба, Кувейт, Молдова, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Судан и другие.