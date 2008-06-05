Эксперты поспорили с Тимошенко о причинах роста цен на куриное мясо

Рост цен на курятину в Украине вызван подорожанием свинины и говядины, а не картельным сговором производителей.

Такое мнение высказала в телефонной беседе с корреспондентом УНИАН начальник аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Мария КОЛЕСНИК.

По словам М.КОЛЕСНИК, после того, как в декабре прошлого года на украинском рынке существенно повысились цены на мясную продукцию, в первую очередь на говядину и свинину, спрос переориентировался на более дешевую курятину. «Это было очень резко, производители не были готовы, и на рынке образовался дефицит, который привел к росту цен», - сказала М.КОЛЕСНИК.

По мнению эксперта, монополисты на украинском рынке мяса птицы действительно есть, но «это те монополисты, которые до последнего времени весьма успешно развивали рынок… Можно говорить о монополизме, но в хорошем смысле». «На сегодня я не уверена, что именно производители курятины пытаются удержать высокие цены. Во-первых, есть посредники, во-вторых - торговые сети», - добавила М.КОЛЕСНИК.

По ее мнению, качество импортируемого куриного мяса, за увеличение объемов которого выступает премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, будет зависеть от уровня проверок на границе.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО призвала губернаторов для снижения цены на мясо птицы принять меры по увеличению импорта этой продукции в Украину.

Премьер отметила, что на рынке мяса птицы в Украине работает два производителя, и их действия, учитывая то, что цены на эту продукцию поднялись выше европейских, напоминают “картельный сговор”.

"Я не знаю, какую еще рентабельность надо дать нашим производителям, чтобы удовлетворить их аппетиты", - отметила Ю.ТИМОШЕНКО.

Она сообщила, что дала поручение Госинспекции по контролю за ценами изучить ситуацию с ценами на мясо птицы в Украине.

По информации премьер-министра, за май более всего поднялись цены на мясо птицы во Львовской, Ривненской, Ивано-Франковской и Донецкой областях, а в Киеве цены поднялись на рекордную отметку - на 22%, что, по мнению Ю.ТИМОШЕНКО, является «экономическим хамством».