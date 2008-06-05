Американцы и канадцы снимают на Харьковщине фильм о Голодоморе

В Харьковской области работает группа американских и канадских журналистов, которые снимают документальный фильм о Голодоморе 1932-33 годов в Украине.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации, иностранные журналисты работают по рекомендации Украинского института национальной памяти.

2 июня журналисты встретились со свидетелями Голодомора, пообщались с исследователями, членами областного организационного комитета по увековечению памяти жертв Голодомора и ознакомились с архивными документами.

3 июня исследовательская группа выехала в Валковский район, население которого больше всего пострадало во время Голодомора в Украине 1932-33 годов.

***В ХХ ст. Украина пережила три голодомора: 1920-1921, 1932-1933 и 1946-1947 годов. По разным данным, от голода погибли от 3 до 10 млн. человек, из которых около трети - дети.

По количеству погибших во время голодоморов Харьковская область занимает первое место. Только за три месяца 1933 г. от голода умерли около 300 тыс. жителей области. По некоторым данным, в Харьковской области в 1932-1933 г. от голода погибли около 2 млн. человек.