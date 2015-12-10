В Красногоровке прошла масштабная спецоперация по предупреждению терактов, задержаны 85 человек (видео)

Контрразведка СБУ провела в Красногоровке Донецкой области спецоперацию по предупреждению терактов.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре Службы безопасности Украины, операция проводилась по принципу «в каждое жилище» - в результате этого задержаны 85 человек, предположительно причастных к деятельности террористической организации «ДНР/ЛНР».

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В спецмероприятии приняли участие более 600 сотрудников СБУ, работников Национальной полиции, военнослужащих Национальной гвардии и Вооруженных сил Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.