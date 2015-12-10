В Краматорске судили местных жителей, которые украли и сожгли шесть украинских флагов

Как сообщили УНИАН в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, во время судебного разбирательства установлено, что в ночь на 24 августа текущего года, накануне Дня независимости Украины, трое молодых людей 1991, 1995 и 1996 годов рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сняли шесть Государственных флагов с флагштоков жилого дома в городе Краматорске и сожгли их.

В судебном заседании обвиняемые свою вину признали и искренне раскаялись.

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9 декабря Краматорский городской суд поддержал позицию государственного обвинения и признал трех жителей Краматорска виновными в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 338 (надругательство над государственными символами) Уголовного кодекса Украины.

Самому старшему из ребят, который совершил указанное преступление в период условно-досрочного освобождения, судом назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы. Его пособники приговорены к 1 году 4 месяцам лишения свободы с испытательным сроком на 1 год 6 месяцев.