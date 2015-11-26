В Краматорске зажгут символические свечи в память жертв голодоморов

Как говорится в обращении городского головы Андрея Панкова к краматорчанам, в пятницу, 27 ноября, состоится пямятный митинг в честь жертв голодоморов в Украине, сообщает Hi.dn.ua.

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"27 ноября, в 11.00, у Памятного знака, расположенного по ул.Орджоникидзе, в районе поликлиники Центральной городской больницы, состоится митинг-реквием, посвященный памяти жертв голодоморов в Украине. В этот день и час приглашаю краматорчан прийти к Памятному знаку, чтобы зажечь символическую свечу, принять участие в поминальном молебне, возложить венки и цветы в память о невинных жертвах голодоморов", - говорится в обращении Панкова.