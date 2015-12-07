Депутатов с высшим образованием больше всего в городах областного значения, меньше всего - в сельсоветах - исследование

Об этом свидетельствуют результаты исследования информационно-аналитического центра «RATING Pro», который проанализировал состав местных советов, сформированных после местных выборов-2015.

Так, в советах городов областного значения – 86%, в районных советах – 81%, в городских советах городов районного значения – 78%, сельских – 61%. Зато, в сельских советах депутатов с высшим образованием – лишь 38%. Половина избранников в сельсоветах имеют или общее среднее или профессионально-техническое образование.

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При этом в абсолютном большинстве местных советов женщины-депутаты имеют уровень образования выше, чем депутаты-мужчины. Например, на уровне областных советов доля депутатов с высшим образованием среди женщин составляет 98% против 95% среди депутатов-мужчин; на уровне сельских советов – 41% против 34% соответственно. Больше всего депутатов с высшим образованием среди депутатов от партий «Самопомич», «Наш край» и «Блок Петра Порошенко - Солидарность».

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Исследование также показало, что самыми молодыми оказались депутаты городских советов областных центров – средний возраст 41 год, самыми старшими – депутаты областных и районных советов – 46 лет. Среди партий самые молодые депутаты в «Смопомочи», «Свободе», «УКРОПе» и Радикальной партии. Самые старшие – в Аграрной партии, «Видродженни», «Нашем крае»