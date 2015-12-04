Порошенко наградил орденами и медалями 117 военнослужащих за мужество в зоне АТО

14:23, 04 декабря 2015
Общество
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Президент Петр Порошенко подписал указ о награждении государственными наградами 117 военнослужащих, которые проявили личное мужество и высокий профессионализм в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

УНИАН

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства. Среди награжденных – 46 военнослужащих Вооруженных сил Украины, получивших ранения в боевых действиях в районе Донецкого аэропорта, населенных пунктов Пески, Спартак, Майорское, Горловка и Счастье в 2015 году.

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Также награждены 70 военнослужащих Национальной гвардии Украины. Большинство из них получили ранения во время боевых действий в районе Авдеевки, Тельманово, Широкино, Комсомольского и Иловайска.

Кроме того, среди награжденных – сержант полиции Владимир Калюжнюк. Находясь в составе сводного отряда МВД во время проведения разведки на блокпосту №2 Артемовского района Донецкой области, он получил тяжелые ранения в результате взрыва противопехотной мины, сообщили в пресс-службе.

Военнослужащие награждены медалями "Защитнику Отечества" и орденами "За мужество", говорится в указе.

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