На фестивале ”Шешоры” ожидаются 20 тысяч гостей

VI Международный фестиваль этнической музыки и ленд-арта «Шешоры-2008 – Подольские» второй год подряд будет проходить в селе Воробеевка Немировского района Винницкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, фестиваль состоится 12-14 июля.

В этом году Винницкая область готова принять на фестиваль свыше 20 тысяч гостей из разных стран мира. На фестивале выступят музыканты из Украины, России, Польши, Чехии, Франции, Германии, Беларуси, Грузии, Испании, Молдовы, Болгарии, Италии и других стран, сообщили на заседании оргкомитета.

Первые четыре года (2003-2006) фестиваль проходил в гуцульському селе Шешоры на Ивано-Франковщине. В прошлом году он впервые был проведен в Воробиевке.