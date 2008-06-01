ТИК назначила первую сессию Киевсовета на вторник

Киевская городская территориальная избирательная комиссия приняла решение созвать первую сессию новоизбранного Киевского городского совета VІ созыва 3 июня 2008 года.

Соответствующее постановление ТИК «О созыве первой сессии новоизбранного Киевского городского совета” от 31 мая размещено на официальном веб-портале киевской власти.

Согласно документу, сессия начнется в 14.00 по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 36 (колонный зал). На ней КГТИК планирует объявить результаты голосования и итоги внеочередных выборов Киевского городского председателя и результаты голосования и итоги внеочередных выборов депутатов Киевского городского совета.

Кроме того, постановлениями Киевской городской территориальной избирательной комиссии от 31 мая зарегистрировано 108 депутатов Киевского городского совета.

Как сообщалось, в соответствии с ч. 2 статьи 46 Закона Украины «О местном самоуправлении в Украине», первая сессия новоизбранного сельского, поселкового, городского совета созывается соответствующей территориальной избирательной комиссией не позднее чем через две недели после регистрации новоизбранных депутатов совета в количестве, которое обеспечивает полномочность состава совета в соответствии со статьей 45 этого Закона.