В МВД готовы обеспечить правопорядок во время выборов в Мариуполе и Красноармейске

В Министерстве внутренних дел Украины готовы обеспечить правопорядок в ходе местных выборов в Мариуполе и Красноармейске, которые состоятся 29 ноября.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге рассказали советники министра внутренних дел Зорян Шкиряк и Иван Стойко.

В частности, по информации Стойко, в оба города уже завезены бюллетени в территориальные избирательные комиссии, а завтра эти бюллетени развезут на избирательные участки, и завтра там начнется круглосуточное дежурство правоохранителей.

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В свою очередь, Шкиряк отметил, что в Мариуполе и Красноармейске высока угроза террористических проявлений и провокаций. Вместе с тем, он предупредил потенциальных террористов, что в случае попыток применить оружие бойцы Национальной полиции, Национальной гвардии и СБУ будут открывать огонь на поражение.

Он также рассказал, что во время выборов в Мариуполе общественный порядок будут обеспечивать около 1500 правоохранителей, а в Красноармейске - около 300.

Также в этих городах будут нести дежурство группы оперативного назначения, взрывотехники и следственно-оперативные группы.